Andacht in Sankt Georg mit Krippenspiel

Bensheim.Eigentlich sollte die Heiligabend-Andacht auf dem Parkdeck des Parkhauses Platanenallee stattfinden und wurde dann doch in der Stadtkirche Sankt Georg gefeiert. Gemäß der Corona-Bekämpfungsordnung musste die Teilnehmerzahl an den drei Kurzgottesdiensten erheblich reduziert werden. In unterschiedlichen Besetzungen führte die Singschule Sankt Georg ein aus der Feder von Regionalkantor Gregor Knop stammendes und unter seiner Leitung gezeigtes Krippenspiel auf. Beim ersten Gottesdienst, bei dem unser Bild entstand, waren Magdalena und Raphael Trombello als Maria und Josef, Christopher Rösch als Hirte und Daniel Schäfer als Beobachter zu sehen. df/Bild: Funck

