Andachten und Messen in Fehlheim

Fehlheim.Am Wochenende haben erstmals wieder Gottesdienste in den katholischen Kirchen der Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg stattgefunden. Die Pfarrgemeinden Sankt Bartholomäus Fehlheim und Mariae Himmelfahrt Zwingenberg laden nun zu folgenden Andachten und Messen in den kommenden Tagen ein.

In Fehlheim findet am Mittwoch (20.) um 19 Uhr eine Vesperandacht statt. Der Gottesdienst an Christi Himmelfahrt (21.) beginnt um 9 Uhr im Pfarrgarten neben der Kirche. Weitere Gottesdienste sind am Freitag (22.) und Samstag (23.) jeweils um 18 Uhr in der Kirche. Am Sonntag (24.) findet um 18 Uhr eine Maiandacht im Pfarrgarten statt.

Termine in Zwingenberg

In Zwingenberg ist am Mittwoch (20.) die Vesperandacht um 19 Uhr. An Christi Himmelfahrt (21.) und am Sonntag (24.) finden die Gottesdienste jeweils um 10.30 Uhr statt. Die Kinderkirche beginnt um 12 Uhr im Pfarrzentrum Zwingenberg – bei schönem Wetter auf der Wiese neben dem Pfarrzentrum.

Die Anmeldung zu den Gottesdiensten ist nur telefonisch im Pfarrbüro Zwingenberg (Telefon 06251/71229) zu folgenden Zeiten möglich: montags und dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 16 bis 18 Uhr.

Die Verantwortlichen weisen auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen hin. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.05.2020