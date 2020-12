Andenken an den Waldpfarrer

Im Wald am Hang über dem Bensheimer Brunnenweg steht ein kleiner Bildstock aus Sandstein. Die offizielle Adresse lautet „In der Kalkgasse“ (Flur 14/200). Wer ihn nicht kennt, wird ihn kaum zufällig entdecken, zumindest nicht im Sommer. Die besten Chancen gibt es im Winter und im Frühling, wenn weniger Laub die kleine Anlage verdeckt, zu der außer dem Bildstock auch eine Sitzbank und eine gefasste Quelle gehören.

Auf einem Sockel sitzt ein Schaft mit rechteckigem Grundriss, darauf ein steinernes Gehäuse, in das eine Bildtafel aus schwarzem Stein eingelassen ist, die – wohl seit 1975 – ein älteres Bild ersetzt. Die Darstellung zeigt einen bärtigen Mann mit Schlapphut und Wanderstab, der um den Hals ein Kreuz trägt. Er steht an einem Teich mit Seerosen, in den sich ein Bächlein ergießt. Im Teich, bis zur Hüfte im Wasser, eine nackte Frauengestalt. Unter dem Bild liest man die Inschrift: „Fontes Melusinae“.

Auch der Schaft trägt oben eine Inschrift: „Und immer behalten die Quellen das Wort. Mörike.“ Und ganz unten am Sockel liest man: „K. E. Knodt. + 1917“ und „Dem Dichter und Freund gewidmet von Marie F. zu Erbach Schönberg“.

Karl Ernst Knodt, dem die vier Jahre ältere Fürstin hier ein Denkmal setzte, war ein Pfarrer und Dichter, der seinerzeit als „Waldpfarrer“ bekannt war und Kontakte zu vielen noch heute bekannten Literaten wie zum Beispiel Hermann Hesse, Agnes Miegel oder Wilhelm Raabe pflegte. 1856 in Eppelsheim bei Alzey geboren, hatte er Theologie studiert und wurde 1880 in Gernsheim als Pfarr- und Schuldiakon geweiht. Ab 1892 war er evangelischer Pfarrer in Ober-Klingen im Odenwald, bis er sich 1904 aufgrund eines Herzleidens vom Pfarramt beurlauben ließ und nach Bensheim zog, wo er mit seiner Familie ein für ihn von Heinrich Metzendorf erbautes kleines Haus in der Ernst-Ludwig-Straße 27 bewohnte. Eine Steintafel neben dem Eingang trägt hier noch immer seinen Namen. Am 30. September 1917 starb Knodt in Bensheim an einem Hirnschlag.

Der Beiname „Waldpfarrer“ lässt sich nicht nur auf die Tätigkeit Knodts im Odenwald beziehen, sondern durchaus auch auf seine schwärmerische, ins Religiöse weisende Verehrung der Natur. „Wälder und ewige Welten sind meine Wunder noch heut’ …“, so hatte er zum Beispiel seinen von dem namhaften Künstler Otto Ubbelohde illustrierten Gedichtband „Meine Wälder“ eingeleitet, der im Jahr der Einweihung des Denkmals bereits in 6. Auflage erschien.

Mit einem kleinen Festakt vor geladenen Gästen weihte Marie Fürstin zu Erbach-Schönberg am 1. Juli 1920 den Bildstock am Brunnenweg ein. Mit dabei waren der Architekt Heinrich Metzendorf und der Maler Philipp Otto Schäfer, die das Denkmal gestaltet hatten. Schäfer war ein um die Wende zum 20. Jahrhundert für seine monumentalen Wandbilder bekannter Künstler, der unter anderem das Zimmer der Großherzogin im Darmstädter Hochzeitsturm mit der noch erhaltenen detailreichen Darstellung einer Fürstenhochzeit ausgestaltete.

Der Bergsträßer Anzeiger berichtete am 5. Juli 1920 ausführlich über die Enthüllung und druckte den vollen Wortlaut der Rede der Fürstin ab. Das „kleine und anspruchslose Freundschaftszeichen“, sagte die Fürstin, stehe an der „lauschigsten Stelle des Brunnenwaldes“, den der Dichter „unseren Märchenwald“ nannte. Oft habe der Weg sie und den Freund bei ihren gegenseitigen Besuchen zwischen Schloss Schönberg und dem Haus des Dichters an dieser Stelle vorbeigeführt.

Mittelalterliche Wasserfee

Wichtig für die Wahl des Ortes war die kleine Quelle, die noch heute, wenn auch spärlich, unterhalb des Denkmals aus dem Hang tritt. „Fontes Melusinae“ lautet eine der Inschriften und das ursprüngliche Bild, ein Fresko aus der Hand Philipp Otto Schäfers, zeigte im Vordergrund in „unverkennbarer Ähnlichkeit den verewigten Dichter im grauen Pilgergewand, wie er den Offenbarungen der Melusine lauscht, die sich aus blauem Quell ihm zuneigt. Im Hintergrund grüßt eine liebliche Landschaft in satten Farben“, so die Beschreibung der Fürstin.

Melusine ist eine Wasserfee aus dem mittelalterlichen Mythos, die bis vor etwa 100 Jahren in ganz Europa immer wieder literarisch verarbeitet wurde – und heute weitgehend vergessen ist. Knodt verwendete den Stoff in seinem 1904 erschienenen Buch „Fontes Melusinae“ (Der Brunnen der Melusine).

In dem nur gut 70 Seiten umfassenden, mit vielen Illustrationen von Gustav Kampmann versehenen Band gestaltete Knodt den Mythos der Wasserfee als Bild des Kreislaufs des Lebens vom Quell zum Meer und über die Wolke wieder zur Erde – Untertitel „Ein Menschheitsmärchen“.

„Melusine, die unendliche Melodie, die erlösende Liebe zur Menschheit, ist in ihr Element zurückgekehrt, nachdem sie den Menschen ihrer Sehnsucht oder die Sehnsucht ihres Menschen erlöst hat.“ Unterwegs beschwört Knodt „das Schweigen der Natur“, das durch „das sanfte Gemurmel einer Quelle verschönt wird“, oder den Quell, der sich vom hohen Felsen stürzt, um seinen Bruderquell zu suchen.

1905 erschein eine Rezension von Hermann Hesse zu Knodts „Fontes Melusinae“ (zitiert nach dem vom Museumsverein Bensheim herausgegebenen Band: „Karl Ernst Knodt. Auswahl aus seinen Gedichten“, Lorsch 1992): „Wir Jungen … besuchten ihn immer gern und haben manches Huhn von seinem Hof verzehrt und manche Flasche Wein bei ihm getrunken. Wie der gütige, verständnisvolle Herr dort mit uns redete, […], so redet er in den „Fontes Melusinae“ bald plaudernd, bald begeistert von allem, was er liebt und hochschätzt. An Form im engeren Sinn fehlt es dem Werkchen vielleicht, aber dafür hat es Persönlichkeit.“

