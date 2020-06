„Andrea’s Hairline“ feiert 30.

Bensheim.Der Friseursalon „Andrea’s Hairline“ im Bensheimer Stadtteil Zell feiert Jubiläum. Seit nunmehr drei Jahrzehnten vertrauen viele Kunden der professionellen Arbeit von Andrea Stein und ihrem Team. Nach ihrer Ausbildung und der Meisterprüfung im Jahre 1986 hatte Andrea Stein schon früh den Weg in die Selbstständigkeit gewagt und im Jahre 1990 ihren eigenen Friseursalon in der Gronauer Straße 136 in Bensheim-Zell eröffnet.

Das Jubiläum folgt einer Zwangspause in der Coronakrise, aus der man gestärkt in die Zukunft schaut. „Wir haben die vergangenen Wochen, in denen unser Geschäft geschlossen sein musste, genutzt, um dem Friseursalon einen neuen Anstrich zu geben und die neuen Verordnungen umzusetzen“, erzählt Andrea Stein. Unser Bild zeigt das Team (von links): Beate Ozegowski, Daniela Rödel, Melanie Strubel und Andrea Stein. tn

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.06.2020