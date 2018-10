Angehörigen-Treff und Ausflug

Bensheim.Die Mitglieder der Regionalgruppe Bensheim der Parkinson Vereinigung sind zu den nächsten Veranstaltungen eingeladen. Am Donnerstag (18.) findet um 15 Uhr im Seniorentreff Bensheim, Hauptstraße 53, ein Angehörigentreffen statt. Anstehende Fragen und Probleme sollen gemeinsam erörtert werden.

Busfahrt nach Ludwigsburg

Ferner lädt die Regionalgruppe zu einer Tagesfahrt nach Ludwigsburg zum Besuch der dortigen Kürbisausstellung ein. Diese Busfahrt findet am Dienstag, 23. Oktober, statt. Abfahrt ist um 9 Uhr an der Melibokushalle in Zwingenberg sowie um 9.15 Uhr am Busbahnhof Bensheim. In Ludwigsburg laden Schlossgarten und Märchengarten zum Verweilen ein. Im Mittelpunkt steht allerdings der Besuch der Kürbisausstellung. Auch Bergsträßer haben schon an dieser Ausstellung teilgenommen und dabei beachtliche Preise erzielt. Die Rückkehr ist gegen 19 Uhr in Bensheim geplant. Für die Fahrt und den Eintritt wird ein Entgelt erhoben.

Gymnastik in der Gruppe

Erneut wird auf die wöchentlichen Gruppengymnastikstunden der Parkinson-Gruppe hingewiesen, die jeweils mittwochs von 10 bis 11 Uhr und 11 bis 12.00 Uhr im Pfarrzentrum Sankt Georg stattfinden. Interessierte Bürger können sich bei der Regionalgruppenleiterin Ingrid Hofmann unter Telefon 06251/53319 oder Marianne Wahlig, Tele fon 06251/2607 melden. mz

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.10.2018