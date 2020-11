Angehörigentreffen fällt aus

Bensheim.Das Netzwerk Demenz teilt mit, dass das am 3. Dezember geplante Treffen im Bürgerhaus Kronepark Auerbach aufgrund der aktuellen Corona-Regeln leider ausfallen muss. Die Veranstalter bitten um Verständnis.

Bei aktuellem Redebedarf stehen Sigrid Schmeer (Awo Bensheim), Telefon 06251/1092650 oder Claudia Sänger (Caritasheim Sankt Elisabeth), Telefon 06251/108026 gerne als Ansprechpartnerinnen zu Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Wer sich über das Netzwerk Demenz Bensheim informieren möchte, wendet sich an das städtische Team Stadtplanung und Demographie unter Telefon 06251/14-296+190 oder per E-Mail an demographie@bensheim.de. ps

