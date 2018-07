Anzeige

Bensheim.Ein ganz besonderer Tag war der Samstag für Angela Winkler. Sie feierte im Kreise vieler Freunde und zusammen mit ihrer Familien den 100. Geburtstag. In Bensheim geboren, wuchs sie am Griesel auf. Lange Jahre lebte sie dann mit ihren Eltern in einer Mitarbeiterwohnung in der Brauerei Guntrum, wo ihr Vater beschäftigt war. Beruflich war sie bei der Post und hauptsächlich in Bensheim tätig. Nach 44 Berufsjahren ging sie 1981 in den wohlverdienten Ruhestand. Nach ihrer Pensionierung ist die Jubilarin viel gereist. Den Weg ins Caritasheim Sankt Elisabeth fand sie über die Kurzzeitpflege, wohnt aber seit Juni 2015 fest in dem Seniorenheim. Zu der Feier am Morgen kam auch Erster Stadtrat Helmut Sachwitz. Er hatte ganz besondere Geburtstagsglückwünsche der Stadt Bensheim, des Kreises Bergstraße und des Landes Hessen mitgebracht.

Am Nachmittag traf sich Angela Winkler mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Post, um mit ihnen Geburtstag zu feiern. df/