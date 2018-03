Angler klagen über Kormoran-Plage

Anzeige

Viel Zeit und Geld investiert

Vorstand und Mitglieder haben diese Entwicklung nachhaltig beeinflusst. Es wurde viel Zeit, Arbeit und Geld investiert. Neben der reinen Angelfischerei werden intensive Hege- und Pflegemaßnahmen im Rahmen des Naturschutzes unter der wissenschaftlichen Betreuung der TU Darmstadt betrieben. Nicht von ungefähr komme, dass sich das Gebiet um die Erlache zu einem wahren Vogelparadies entwickelt habe. Angefangen von Haubentauchern, Gänsesägern, verschiedenen Reihern, Grünspechten, Uferschwalben und Mauerseglern haben sich sogar drei Eisvogel-Paare angesiedelt, so der Verein. Durch seine reichhaltige Flora und Fauna sei die Erlache eines der schönsten und biologisch wertvollsten Gewässer in Hessen, ebenso funktioniere die Koexistenz zwischen den Badegästen und der Flora und Fauna am Bensheimer Badesee.

Diese sehen die Bensheimer Angler jetzt aber nachhaltig gestört. Denn gerade der Badesee und die Erlache seien eine Schlaraffia für den „derzeit größten Feind der Petri-Jünger und der Fische“ – nämlich der Kormoran. Die knapp gänsegroßen Kormorane mit einer Flügelspannweite von bis zu 1,50 Meter seien geradezu spezialisiert auf Gewässer wie Erlache und Badesee. Hier finden sie vor, was sie mögen: „Viele Fische in Fraßgröße und ohne Fluchtmöglichkeit sind ein wahres Eldorado.“ Gruppen von 50 bis 60 Kormorane wurden in der vergangenen Wochen am Strand des Bensheimer Badesees gezählt.

Beträchtlicher Schaden

Abgesehen davon, dass die Vögel den Sand verkoten, sei der wirtschaftliche Schaden für die Angler beträchtlich. Laut dem Vorsitzenden frisst ein Kormoran jeden Tag 500 Gramm Fisch. Während der dreimonatigen Brutzeit oder während Kälteperioden, wie sie kürzlich auch an der Bergstraße herrschte, komme ein Vogel gar auf 700 Gramm Fisch pro Tag. Der Kassenwart des Vereins, Sven Podszus, rechnet hoch: „Das sind bei 50 Kormoranen am Badesee jeden Tag 25 Kilogramm. In einem Monat sind das 750 Kilogramm Fische, die die Kormorane aus dem Wasser holen.“ An der Erlache seien über 30 Kormorane gezählt worden.

Schriftführer Dr. Paul-Heinz Wagner sagt verbittert: „Wir haben in den Bensheimer Badesee etwa 250 Kilogramm Weißfische wie Rotaugen, Rotfedern und Brassen eingesetzt. Die Kosten dafür lagen bei 2500 Euro. Die haben wir an die Kormorane verfüttert.“ Für die Angler bedeutet dies, dass auch Haubentaucher, Eisvogelpaare und Uferschwalben nicht mehr genügend Nahrung finden. Die Artenvielfalt am, um und im See gerate aus den Fugen.

Da die meisten Weißfische jetzt bereits verzehrt seien, fresse der Vogel auch Edelfische wie Hechte, Schleien oder Zander. Manche Teichwirte – gerade in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern – hätten Ausfallverluste beim Besatz mit Jungfischen von 100 Prozent.

Tote Hechte gefunden

Was die Bensheimer Angler besonders erbost: Kürzlich wurden mehrere große Hechte rund um den Badesee tot aufgefunden. Sie vermuten, dass die Kormorane sich die Fische, die teilweise schon ein Gewicht von über einem Kilo haben, schnappen, damit aber nicht aufsteigen und wegfliegen können. Stattdessen würden die halb verschlungenen Fische wieder hervorgewürgt.

Im Angelverein wird diskutiert, wie man Kormoranen auf möglichst verträgliche Art und Weise „beikommen kann“. In manchen Regionen werde das zeitweise und örtliche Vergrämen von Kormoranen mit Schreckschusswaffen erlaubt. Am Badesee würden sich wahrscheinlich die Anwohner beschweren. Da der Badesee auch im Wohngebiet-Bereich liegt, sei das Bejagen streng verboten. Ein Netz oder engmaschige Drähte über den See zu spannen, um die Kormorane am Fressen zu hindern, sei aus Kostengründen undenkbar. Die Angler wissen sich keinen Rat mehr. Ob sie künftig große Summen für den Besatz mit Jungfischen, egal ob Weiß- oder Edelfische, aufbringen können und wollen, werde innerhalb des Vereins sehr kontrovers diskutiert. mül

