Anita Klein nach 48 Jahren im Ruhestand

Bensheim.„Ich hoffe, es wird keine Langeweile aufkommen“, sagte Anita Klein am Samstagvormittag, als man ihr am letzten Arbeitstag in der Apotheke am Hospital mit einem Empfang eine überaus große Überraschung bereitete. Arbeitskolleginnen und Kollegen waren ebenso gekommen wie viele langjährige Weggefährten.

Ihre Ausbildung zur Apothekenhelferin begann Anita Klein, die aus Wald-Erlenbach kommt, 1972 bei Apotheker Hans Becker, dem Vater des heutigen Besitzers Thomas Becker. Ihrem Organisationstalent entsprechend war sie für die Belieferung der Arztpraxen und Altenheime zuständig. „Das machte ich sehr gerne“, so Klein. Sie organisierte sehr engagiert auch den Umzug der Apotheke von der Gerbergasse in die Hauptstraße mit. Nach 48 Arbeitsjahren ging sie am 1. März in den mehr als wohlverdienten Ruhestand, der mit einem Urlaub im Kleinwalsertal beginnen wird. Mit ihrem Mann sind dann Wander- und Fahrradtouren geplant. „Langweilig wird es ihr also nicht werden“, meinte eine Kollegin. Unser Bild zeigt links Anita Klein, die von Thomas Becker mit einem Blumenstrauß verabschiedet wurde. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.03.2020