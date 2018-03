Anmeldefrist für Kitas endet

Anzeige

Bensheim.Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung der Stadt Bensheim erinnert Eltern an die Frist für Anmeldungen ihrer Kinder: Bis zum 28. Februar muss der Bedarf an Betreuungsplätzen im Kindergartenjahr 2018/2019 per Online-Formular angemeldet werden. Das Formular ist auf der städtischen Homepage www.bensheim.de unter den Menüpunkten Leben in Bensheim / Bürger in Bensheim / Kinder zu finden.

Eltern können dabei ihre bevorzugte Kindertagesstätte angeben. Ein Arbeitskreis, der über die Vergabe der Betreuungsplätze entscheidet, berücksichtigt diese Wünsche nach Möglichkeit. Das Aufnahmeverfahren gilt für alle Bensheimer Kindertagesstätten – sowohl für städtische als auch für konfessionelle oder privat geführte Einrichtungen.

Die Zusagen erfolgen bis Mitte April. Da Absagen generell nicht mitgeteilt werden, sollten sich Eltern, die keine Zusage erhalten haben, nach dem 15. April mit den jeweiligen Einrichtungen in Verbindung setzen, um gegebenenfalls über das Nachrückverfahren noch einen Platz für ihr Kind zu erhalten, heißt es in der Pressemitteilung.