Anmelden für das Wintersemester

Bensheim.Großer Andrang herrschte beim diesjährigen Tag der offenen Tür am vergangenen Wochenende in der städtischen Musikschule. Das reichhaltige Angebot an Informationsmöglichkeiten stieß auf großes Interesse bei allen Familien, die auf der Suche nach Instrumentalunterricht sind.

Blasinstrumente, Streichinstrumente, Klavier, Keyboard, Gitarre und Schlagzeug wurden in allen Räumen der Musikschule in der Hauptstraße lautstark getestet. Einige Kinder konnten sich spontan für ein Lieblingsinstrument entscheiden, andere dagegen wollen erst noch einen vierwöchigen Probeunterricht besuchen, bevor sie sich festlegen.

Das Wintersemester startet in der Musikschule am 1. Oktober mit neuen Kursen in allen Instrumentalfächern und in der musikalischen Früherziehung. Die Musikschule nimmt dafür ab sofort die Anmeldungen entgegen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.08.2018