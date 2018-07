Anzeige

Bensheim.Der Festzug gehört zum Winzerfest dazu wie das Winzerdorf und das Brillantfeuerwerk. Am ersten Winzerfestsonntag, 2. September, schlängelt sich der bunte Zug ab 14 Uhr durch Bensheim. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Das Gold der Reben, in Bensem erleben“.

Die Teilnehmer des Winzerfestumzugs sind für ihre Kreativität bekannt und die Musikgruppen sorgen traditionell für gute Stimmung bei den tausenden Zuschauern entlang der Zugstrecke, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Vereine, Organisationen, Gruppen, Firmen sowie Wein- und sonstige königliche Hoheiten aus Bensheim und Umgebung nehmen traditionell am Festzug teil und nutzen die Gelegenheit, sich vor großem Publikum zu präsentieren. Eine Jury bewertet die drei schönsten Festwagen und Fußgruppen. Den Gewinnern in beiden Kategorien winken Geldpreise. Kriterien für die Bewertung sind unter anderem Kreativität und das Engagement der Teilnehmer.