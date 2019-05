Anmelden für den Festzug

Bensheim.Der Festzug gehört zum Winzerfest wie Winzerdorf und Brillantfeuerwerk. Am ersten Winzerfestsonntag (1. September) schlängelt sich der Festzug ab 14 Uhr durch Bensheim. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Ob rot, ob weiß oder rosé, beim Winzerfest wird’s wieder schee“.

Die Teilnehmer des Winzerfestumzugs sind für ihre Kreativität bekannt und die Musikgruppen bringen traditionell gute Stimmung unter den tausenden Zuschauern, die an der Strecke das Großereignis verfolgen. Vereine, Organisationen, Gruppen, Firmen sowie Wein- und sonstige königliche Hoheiten aus Bensheim und Umgebung nehmen am Festzug teil und nutzen die Gelegenheit, sich vor großem Publikum zu präsentieren. Eine Jury bewertet die drei schönsten Festwagen und Fußgruppen. Den Gewinnern in beiden Kategorien winken Geldpreise. Kriterien für die Bewertung sind unter anderem Kreativität und das Engagement der Teilnehmer.

Für die Teilnahme am Festzug ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Die Unterlagen für die Anmeldung können ab sofort bei Matthias Wehmeyer angefordert werden. Er steht für Fragen rund um den Winzerfestumzug und der Anmeldung zur Verfügung (Telefon 06251/14196).

Anmeldeschluss ist der 1. August. Am 14. August findet um 19 Uhr im Kolpinghaus (Am Rinnentor 46) eine Informationsveranstaltung zum Winzerfestumzug statt. Teilnehmer und Interessierte sind hierzu eingeladen. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.05.2019