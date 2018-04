Anzeige

Bensheim.Die evangelische Stephanusgemeinde lädt alle Kinder von fünf bis zehn Jahren für Samstag, 14. April, von 9.30 bis 15.30 Uhr auf dem Gemeindegelände in der Eifelstraße 37 zu einem besonderen Kinderbibeltag ein. Unter der Überschrift „Gottes Schöpfung ist sehr gut“ feiern die Kinder gemeinsam mit dem KiBiTa-Team Kinderweltgebetstag und lernen das Land Surinam kennen, das kleinste Land Südamerikas.

Der Tag beginnt mit einem Kindergottesdienst, in dem Bilder aus Surinam gezeigt werden, ein Lied in der Landessprache Sranan gesungen und eine Schöpfungsgeschichte erzählt wird. Danach gibt es verschiedene Spiel- und Bastelstationen und ein Mittagessen mit Zutaten, die in Surinam viel gegessen werden.

Den Kinderbibeltag beschließen alle gemeinsam mit einem Segen. Anmeldeflyer liegen im Gemeindehaus aus. Anmeldungen können auch telefonisch oder per Mail im Gemeindebüro erfolgen: Telefon 06251/66166, Mail buero@stephanusgemeinde.de. Die Teilnahme ist kostenlos. red