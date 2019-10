Anmelden für Kinderkirchentage

Bensheim.Am Freitag, 11. und Samstag, 12. Oktober, finden in der evangelischen Stephanusgemeinde in der Eifelstraße Kinderkirchentage für Kinder von sechs bis zehn Jahren zum Thema „Bewahrung der Schöpfung“ statt: Von 9.30 bis 15 Uhr, am Freitag ab 8.30 Uhr Kinderbetreuung.

Am Sonntag, 13. Oktober, gestalten die Kinder um 10 Uhr den Erntedankgottesdienst mit. Gottes Schöpfung zu bewahren ist in den Zeiten des Klimawandels ein wichtiges Thema für Jung und Alt. Was bedeutet Klimawandel? Was können wir tun, damit es der Natur, Pflanzen und Tieren, wieder besser geht? Das Kamel Hugo wird die Kinder begleiten, und es wird viel Zeit für Spiel, Spaß und Basteln geben.

Anmeldeschluss – Gemeindebüro, Telefon 06251/66166 – ist am Dienstag (8.). red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.10.2019