Anmelden für Musikschule

Bensheim.Am 1. April beginnt an der Städtischen Musikschule wieder das Sommersemester mit einem umfangreichen Angebot an Musikkursen für alle Altersgruppen. Anmeldungen dafür werden bis zum 15. März entgegengenommen. Freie Plätze gibt es noch in den Instrumentalfächern Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxofon, Trompete, Horn, Violine, Klavier, Keyboard und Akkordeon sowie im Fach Gesang.

Kinder im Grundschulalter können das Spielen auf der Blockflöte erlernen, bei dem die Grundlagen der Notenschrift und des Zusammenspiels vermittelt werden.

Im Musikgarten und in der Musikalischen Früherziehung gibt es ein Kursprogramm für Kinder verschiedener Altersstufen, das an unterschiedlichen Wochentagen stattfindet. Für Neueinsteiger gibt es hier noch einzelne freie Plätze.

Kostenfreie zusätzliche Ergänzungs- und Ensemblefächer wie Theoriekurse, Kammermusik, Orchester und Band runden das Angebot der Musikschule ab.

Anmeldung ist im Büro der Musikschule möglich – montags bis donnerstags von 13 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 14 Uhr. red

