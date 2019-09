Anmeldung für das Wintersemester

Bensheim.Nach den Herbstferien beginnt Mitte Oktober an der städtischen Musikschule wieder das Wintersemester. Damit starten auch neue Kurse in allen Instrumentalfächern und in der Musikalischen Früherziehung. Freie Plätze gibt es noch in den Fächern Flöte, Oboe, Saxofon, Klarinette, Trompete, Horn, Gitarre, Akkordeon, Schlagzeug und Gesang.

Bei den Streichinstrumenten und im Fach Klavier können nur noch wenige Schüler aufgenommen werden, eine Anmeldung auf die Warteliste ist möglich. Im Elementarbereich bietet der Musikgarten wieder neue Eltern-Kind-Kurse am Dienstag und Mittwoch Nachmittag an.

In der Musikalischen Früherziehung gibt es Unterricht für die Vier- bis Sechsjährigen, hier startet ein neuer Kurs mittwochs um 17 Uhr. Weitere freie Plätze in bereits laufenden Kursen können in der Musikschule erfragt werden.

In der Carl-Orff-Schule in Fehlheim bietet die Musikschule Unterricht für Blockflöte und Klavier an, auch hier werden zum Herbst einige Plätze frei. Anmeldungen nimmt die Musikschule in der Hauptstraße 70 noch bis zum 15. September entgegen.

Öffnungszeiten Musikschule: Montag bis Donnerstag 13 bis 17 Uhr, Freitag 10 bis 14 Uhr. Telefon 06251/4550, Info im Internet unter www.stadtkultur-bensheim.de red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.09.2019