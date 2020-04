Anmeldung für die Hemsbergschule

Bensheim.Aufgrund der aktuellen Situation durch das Coronavirus mussten auch die Anmeldungen für die Schulanfänger im Schuljahr 2021/22 ausfallen.

Damit die Verwaltungsarbeiten trotzdem erledigt werden können, werden die Eltern dringend gebeten, den Anmeldebogen der Hemsbergschule (dieser ist auch online verfügbar unter www.hemsbergschule.de) ausgefüllt per E-Mail, per Post oder durch Einwurf in den Briefkasten in der Heidelberger Straße 35 der Schule zukommen zu lassen. red

