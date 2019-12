Anmeldung für die Konfi-Kids

Bensheim.Im Februar 2020 beginnt in der Michaelsgemeinde der Konfirmanden-Unterricht für Kinder im dritten Schuljahr. Der Unterricht behandelt zum Beispiel die Fragen: Wie sieht es in meiner Kirche aus und was bedeuten die Dinge, die man dort findet? Was bedeutet die Taufe? Warum feiern Menschen Gottesdienst, und was geschieht da? Was steht in der Bibel und warum ist uns die Bibel so wichtig? Alle Kinder im dritten Schuljahr sind eingeladen. Die Anmeldung erfolgt beim zuständigen Pfarrer am Dienstag (10.) um 18 Uhr. Für den Nordbezirk (alle nördlichen Straßen bis einschließlich Rodensteinstraße, Zeller Straße und alle Straßen am Leimenberg) bei Pfarrer Christoph Bergner, Darmstädter Straße 25; für den Südbezirk (ab Heidelberger Straße in südliche Richtung und westlich der Bahn, ab Wormser Straße südlich) bei Pfarrer Stefan Kunz, Hemsbergstraße 48. red

