Anmeldung für Ferienspiele

Die Zehn- bis Elfjährigen starten mit einer Exkursion ins Jahr 30 000 v. Chr. und üben sich in der Schnitzkunst des Homo sapiens. Dann geht es weiter zu den Inkas. Beim „Lamatrekking“ lernen die Kinder die Tiere der Anden kennen. Ihre Reise endet schließlich mit neuzeitlichen „Fun Games“ beim „Truggy Golf & Race“.

Für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren geht es in die Zeit 700 000 v. Chr. Startpunkt ist eine Höhle bei Peking. Hier lernen sie die Anfänge der Nahrungszubereitung mit Hilfe des Feuers kennen und können die Entwicklung der chinesischen Kochkunst selbst austesten.

Zwischenstopps in Santorin, Pompeji und Wiesbaden geben Einblicke in die Auswirkungen von Vulkanausbrüchen. In raschen Schritten geht es zurück in die Moderne, zum Beispiel zum Flughafen nach Frankfurt und nach Mainz zum Schwarzlicht-Minigolf.

Formulare vorab im Internet

Für die Teilnahme an den Ferienspielen ist eine Anmeldung erforderlich: Am 6. März im Bürgerhaus Auerbach (Saal 1) in der Zeit von 8 bis 18 Uhr und in der Jugendförderung von 8 bis 20 Uhr. Vom 7. bis 9. März laufen die Anmeldungen ausschließlich bei der Jugendförderung (Rodensteinstraße 19) von 14 bis 20 Uhr.

Neu ist, dass in diesem Jahr im Bürgerbüro keine Anmeldungen vorgenommen werden können, dafür stehen wieder alle notwendigen Formulare schon vorab zum Download auf www.bensheim.de bereit.

Frühbetreuung möglich

Die Teilnahmegebühr, die bei der Anmeldung bar zu entrichten ist, beträgt für das erste Kind 120 Euro, für das zweite Kind 80 Euro. Für jedes weitere Kind ist die Teilnahme gebührenfrei. Inhaber einer Stadt-Bensheim-Karte erhalten 50 Prozent Ermäßigung.

Den zwölf- bis 14-jährigen Teilnehmern wird wieder die Möglichkeit gegeben, sich optional nur für einzelne Veranstaltungstage (Module) anzumelden. Die Gebühren richten sich dann nach den ausgewählten Modulen. Die Frühbetreuung ist ein zusätzliches Angebot für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren, deren Eltern berufstätig sind. Die Betreuung beginnt um 8 Uhr und kostet pro Woche 20 Euro. Auch hierfür ist eine Anmeldung notwendig. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.03.2018