Anzeige

Bensheim.Im Spätsommer gibt es in der Natur noch jede Menge Kräuter zu entdecken. Teilnehmer an einer Wanderung der Kreisvolkshochschule sammeln Wildkräuter, die man in der Küche kulinarisch nutzen kann. Im Anschluss an die Wanderung wartet eine kleine Verkostung.

Mitzubringen sind Sammelbehälter und Messer. Hunde dürfen nicht mit. Die Wanderung findet statt am Samstag, 8. September, von 10 bis 12.30 Uhr – Treffpunkt ist die Kreuzung Neuhofstraße/Wiesenstraße in Bensheim. Infos und Anmeldungen – bis spätestens Montag, 3. September – bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße unter www.kvhs-bergstrasse.de oder Teefon 06251/ 5826376. red