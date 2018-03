Anzeige

Bensheim.Nach den Osterferien beginnt an der städtischen Musikschule wieder das Sommersemester mit einem umfangreichen Angebot an Musikkursen. Anmeldungen dafür werden bis zum 15. März entgegengenommen. Das Dozententeam von 30 Fachlehrkräften bietet in allen Fachrichtungen Unterricht vom Anfängerstadium bis zur musikalischen Berufsausbildung an, der auf Musikinteressierte aller Altersstufen ausgerichtet ist.

Instrumentalunterricht gibt es in den Fächern Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxofon, Trompete, Horn, Gitarre, Klavier, Keyboard und Akkordeon. In den Fächern Violine, Cello und Schlagzeug gibt es nur noch wenige freie Plätze, hier kann auch bereits auf die Warteliste für das kommende Wintersemester angemeldet werden.

Um die verschiedenen Blasinstrumente kennenzulernen, bietet die Musikschule noch im März eine Reihe von Probestunden an. Leihinstrumente werden dafür zur Verfügung gestellt.