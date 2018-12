Anmeldung für Sternsinger-Aktion

Fehlheim.Ausgrenzung, Diskriminierung und keine Chance auf Förderung – das erleben viele Kinder mit Behinderung in armen Regionen Perus jeden Tag. Deshalb steht die Sternsinger-Aktion 2019 unter dem Motto: „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“.

Neun von zehn Kindern mit Behinderung besuchen – nach Angaben der Vereinten Nationen – in Peru keine Schule. In Lima, der Hauptstadt Perus, werden in einem Zentrum der Pfarrgemeinde El Señor de la Esperanza Kinder mit Handicap und deren Familien betreut und gefördert. Aber auch viele andere Projekte werden, wie jedes Jahr, durch Spenden unterstützt, die die Sternsinger an den Haustüren sammeln.

Die Sternsinger sind auch in den Bensheimer West-Stadtteilen unterwegs: am 4. Januar in Fehlheim, am 5. Januar in Schwanheim und am 6. Januar in Langwaden. Wer sie zu einem Besuch einladen möchte, trage sich bitte in der Sakristei in eine Liste ein oder melde sich im Pfarrbüro Fehlheim unter Telefon 06251/8614028 (montags 10 bis 12 Uhr, donnerstags 16 bis 18 Uhr). red

