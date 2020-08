Anna Jäger feierte 90. Geburtstag

Bensheim.Immer noch rüstig, wie Enkelsohn Michael sagt, feierte am vergangenen Sonntag Anna Jäger, geborene Knapp, ihren 90. Geburtstag. Vielleicht liegt es daran, dass sie trotz ihres hohen Alters ab und an in der Küche in der gleichnamigen Weinstube in der Straße „Am Rinnentor“ mithilft und auch von den Gästen immer wieder freundlich begrüßt wird.

Im Odenwald geboren

Die Jubilarin wurde in Balzenbach im Odenwald geboren und ging in Nieder-Liebersbach zur Schule. Schon damals half sie tatkräftig im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb mit. Mit der Heirat mit Hans Jäger in den 1960er Jahren kam sie wieder zur Landwirtschaft und zum Weinbau. Damals, so erinnert man sich gerne, verkaufte sie Kartoffeln und Gurken.

Zu den zahlreichen Gratulanten gehörten nicht nur die Tochter und der Sohn mit ihren Familien sowie die vier Enkel- und sechs Urenkelkinder, sondern auch Bürgermeister Rolf Richter, der offizielle Grüße der Stadt Bensheim, des Kreises Bergstraße und des Landes Hessen mitgebracht hatte. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020