Für Buschmann rückte die neue Fraktionschefin Eva Middleton in den Haupt- und Finanzausschuss an die Seite von Werner Bauer. Den Platz von Middleton im Sozialausschuss wiederum nahm Petermann ein, die seit der Kommunalwahl 2016 einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung hat.

Geleitet wird das Gremium von Sibylle Becker (CDU). Ein weiterer Stellvertreter ist Moritz Müller von der Grünen Liste. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.03.2018