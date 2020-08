Ansturm auf die Kleingarten-Idylle

Bensheim.Die Parzellen sind in Corona-Zeiten fast so begehrt wie Dauerkarten für die legendären Fantribünen in den Fußballstadien des FC Liverpool und von Borussia Dortmund. Und was für „The Kop“ und die „Südtribüne“ gilt, gilt in ähnlicher Form inzwischen auch für einen Platz in einer Kleingartenanlage: Die Wartelisten sind lang und das Ticket für einen Schrebergarten gibt man nur aus triftigen

...