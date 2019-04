Antibiotika aus der Natur

Bensheim.Haben wir mit Krankheiten zu kämpfen, so geht dem voraus, dass unser Immunsystem beim Kontakt mit einem Erreger – Bakterium, Virus oder Pilz – geschwächt war. Wodurch wird unser Immunsystem geschwächt, und womit können wir es stärken? Wie lassen sich Selbstheilungskräfte durch natürliche Mittel aktivieren? Die Heilpraktikerin Ilse Grote stellt in einem Vortrag der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Antibiotika aus der Pflanzenwelt vor, die sanft gegen Infektionen wirken sowie Homöopathika, die bei Entzündungen helfen. Der Vortrag läuft am Montag, 6. Mai, 19 Uhr, im Goethe-Gymnasium (Raum W204) in Bensheim. red

