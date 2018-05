Anzeige

Schwanheim.Nach dem begeistert aufgenommenen Konzert für Kinder mit dem Collegium Musicum Bergstraße im September des vergangenen Jahres hörte Cosima Seitz vor allem eine Frage: „Wann gibt es das nächste?“

Am Samstag, 30. Juni, um 16 Uhr ist es soweit. Diesmal steht Antonio Vivaldis Komposition „Die vier Jahreszeiten“ im Mittelpunkt. „Vivaldi für Kinder“ ist das inzwischen vierte Konzert, das Cosima Seitz für Kinder im Grundschulalter konzipiert hat.

„Meine Begeisterung und meine Liebe zur Musik zu teilen, ist mir Herzensangelegenheit“, sagt sie über sich selbst. Den Kindern wird hier ein echtes Konzerterlebnis geboten. Es erklingen Auszüge aus „Die vier Jahreszeiten“, gespielt von dem Orchester und den Solisten, die am 1. Juli um 17.30 Uhr „Vivaldissimo III – Ein Feuerwerk virtuoser Musik aus dem Barock“ aufführen werden – ebenfalls in der evangelischen Kirche Schwanheim). Am Vortag aber stehen die kleinen Konzertbesucher und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt. Verkürzt auf eine gute Stunde, moderiert von Cosima Seitz und umrahmt von einer Geschichte, wird den jungen Zuhörern der Zugang zur klassischen Musik ermöglicht. Auch Aktionen, bei denen die Kinder zum Mitmachen aufgefordert werden, wird es wieder geben. Sie sorgten schon in den vergangenen Konzerten für viel Spaß und binden die Kinder ins Konzertgeschehen ein.