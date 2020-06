Anwohner wollen Straße sperren lassen

Hochstädten.Selten zuvor war eine Sitzung des Ortsbeirats so gut besucht wie das erste Treffen des Gremiums nach der Corona-Pause. Und selten wurde vorab so lebhaft diskutiert und gleichzeitig intensiv mit den Bürgern nach Lösungsvorschlägen gesucht wie am Donnerstagabend im Hochstädter Haus. Genügend Platz für die aufgrund der geltenden Abstandsregeln auf 36 Personen begrenzte Veranstaltung bot der große

...