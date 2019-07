Anzeige wegen Körperverletzung

Auerbach.Wegen lauter Musik in der Straße „Zur Holderhecke“ stritt sich am Sonntag (21.) ein 42-jähriger Zwingenberger mit einer Personengruppe und wurde dabei verletzt. Zur Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Aussagen sei der Anwohner um kurz nach 1 Uhr zu der Gruppe gegangen, um sie zur Ruhe zu ermahnen. Hierbei soll er zwei aus der Gruppe geschubst haben, worauf gegen ihn geschlagen worden sei. Die Personalien der zwei 22 und 23 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer aus Bensheim und Zwingenberg wurden von der alarmierten Polizeistreife für die Strafanzeige aufgenommen. Einer wurde vorläufig in Polizeigewahrsam gebracht, nachdem er sich gegen die Kontrolle gewehrt hatte. red

