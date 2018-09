Bensheim.Die Bund-Ortsgruppe Bensheim lädt auch in diesem Jahr zum Apfelfest auf der Streuobstwiese in Auerbach (westlich des Berliner Rings) ein. Besucher können Äpfel ernten oder das gemütliche Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und frischem Apfelmost genießen. Äpfel zum selbsternten können gerne mitgenommen werden.

Wer die Streuobstwiese noch nicht kennt, kommt am Samstag, 15. September, um 13 Uhr zum Autohaus Vogel in Zwingenberg am Berliner Ring – oder direkt zur Wiese des Bund, der Weg wird mit Fahnen ausgeschildert. Abschließend werden die restlichen Äpfel zur Kelterei Horn gebracht, wer Interesse hat kann mitkommen.

Weitere Termine werden beim monatlichem Treffen am 2. Oktober, 20 Uhr, im Pfarrzentrum Laurentius bekannt gegeben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.09.2018