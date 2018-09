Apfelverkostung am Freitag in Zell

Zell.Alle zwei Jahre lädt der Obst und Gartenbauverein Bensheim zur Apfelverkostung ein. In diesem Jahr ist es wieder so weit: Am Freitag (28.) werden ab 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Zell 50 alte und neue Apfel- und Birnensorten vorgestellt.

Weltweit soll es über 30 000 Apfelsorten geben, in Deutschland geht man von etwa 2000 Sorten aus, von denen aber nur rund 25 in die Geschäfte kommen.

Fein-säuerlich oder lieber süß? Am Freitag kann in Zell jeder Interessierte herausfinden, welche Apfelsorte den individuellen Geschmack am besten trifft. Auch wer sich im eigenen Garten ein Apfelbäumchen pflanzen will, findet hier die richtige Sorte. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.09.2018