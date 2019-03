Arbeiten mit der „iCloud“

Bensheim.Die „iCloud“ ist ein Online-Dienst von Apple, mit dem Daten gespeichert und synchronisiert werden können. Nutzer können damit ihre Fotos, Musikstücke, Notizen, Apps und Kontaktdaten sicher online ablegen.

Im Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße richten die Teilnehmer eine „iCloud“ ein und lernen den Umgang damit. Eigene Geräte, die internetfähig sind, müssen mitgebracht werden. Vorausgesetzt wird, dass die Teilnehmer über eine ihnen bekannte Apple-ID verfügen.

Der Kurs läuft am Samstag, 6. April, von 10 bis 13 Uhr in Bensheim, im Kvhs-Gebäude, Am Wambolterhof 2. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019