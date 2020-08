Arbeitseinsatz und Spende für die Drachenberge

Bensheim.Otsuka ist ein japanischer Konzern, der weltweit vor allem in den Bereich Lebensmittel und Pharma tätig ist und über 40 000 Mitarbeiter beschäftigt. Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur ist die gesellschaftliche Verantwortung.

Jedes Jahr führt die deutsche Tochtergesellschaft aus Frankfurt mehrere Projekte durch, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. In diesem Jahr hat sich das Unternehmen unter anderem für das Projekt Drachenberge beim Verein „Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsträume“ in Bensheim entschieden.

Der Kontakt kam über einen Mitarbeiter des Unternehmens zustande, der auch Vereinsmitglied ist. Neben einer Materialspende in Höhe von 1500 Euro leistete das Unternehmen mit elf Mitarbeitern unter Anleitung von Volker Beetz, Vorsitzender des Vereins, einen Arbeitseinsatz an der Erlebnisanlage. Dank dieser tatkräftigen Unterstützung konnte an diesem Tag einiges bewegt werden. So wurde der Hang unter der Kirche komplett von Unkraut befreit. Es wurden Wasserleitungen und Abwasserrohre sowie Stromkabel zur Kirche hin verlegt, der Graben zum Teil wieder geschlossen sowie Materialien an die zukünftigen Bestimmungsorte transportiert.

Nebeneffekt war, dass sich die Mitarbeiter auf diese Weise wieder einmal sehen konnten, da die Mitarbeiter überwiegend von zu Hause arbeiten während der Corona-Pandemie. Den Mitarbeitern von Otsuka gefiel das Projekt sehr, so dass einer Wiederholung eines erneuten Arbeitseinsatzes im nächsten Jahr nichts mehr im Wege steht. Der Verein bedankte sich für die tolle Unterstützung durch das Unternehmen und deren Mitarbeiter. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020