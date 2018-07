Anzeige

Bensheim.Am Freitag, 13. Juli, findet um 19 Uhr das monatliche Treffen von Attac Bergstraße in der Gaststätte Bierkeller in Bensheim, Grieselstraße 50, statt. Im Mittelpunkt der Besprechung steht die geplante Veranstaltung mit Professor Christoph Butterwegge am 26. Juli, 19 Uhr, im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach.

Der Referent gilt als führender Armutsforscher in Deutschland. In seinem Vortrag mit anschließender Diskussion wird er über Alternativen zur derzeitigen Wirtschafts- und Sozialpolitik sprechen. Dabei unterzieht er auch das Thema Grundeinkommen einer kritischen Würdigung.

Außerdem wird über eine Veranstaltung zum Thema Finanzkrise und die Beteiligung am Aktionstag „Gerechter Welthandel“ beraten. Interessierte sind zur Monatsrunde von Attac eingeladen. red