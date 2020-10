Auch der Plan B für den Weihnachtsmarkt ist vom Tisch

Bensheim.In der Adventszeit gibt es trostlosere Orte als die Bensheimer Innenstadt. Zwischen Marktplatz und Hospitalbrunnen strahlt die Fußgängerzone meistens ein weihnachtliches Flair aus, für das man sich nicht schämen muss. Im Gegenteil: Zwar wird durchaus Glühwein konsumiert, aber von einer niveauarmen Glühwein-Kerb ist der hiesige Weihnachtsmarkt meilenweit entfernt.

Mit den Künstlerbuden, geschmückten Hütten, der Riesentanne und dem einen oder anderen Fahrgeschäft hat Bensheim, neben etlichen Verpflegungsständen, deutlich mehr zu bieten als andere Städte vergleichbarer Größe. In diesem Jahr wird man aber lediglich in Erinnerung an stimmungsvollere Zeiten schwelgen können. Erwartungsgemäß kann der Weihnachtsmarkt in seiner gewohnten Form nicht gefeiert werden. Das bestätigte am Mittwoch das Rathaus. Ein Alternativprogramm, das in den vergangenen Wochen diskutiert und geplant wurde, soll aufgrund der Pandemie-Entwicklung ebenfalls nicht aufgezogen werden.

„Die Organisatoren des Bensheimer Weihnachtsmarkts haben in den vergangenen Monaten an einem Konzept gearbeitet, in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt in Form eines weihnachtlichen Künstlermarkts zu veranstalten. Aufgrund der aktuellen Lage hat man sich nun entschieden, auch diese Pläne nicht umzusetzen“, erläuterte der städtische Pressesprecher Matthias Schaider. Man habe intensiv darüber beraten, sehe aber keine Möglichkeit, anders zu entscheiden. „Leicht gefallen ist diese Entscheidung niemand“, hieß es dazu aus dem Rathaus.

Wenn man sich schon nicht wie gewohnt seinen adventlichen Vorlieben hingeben kann, soll die Innenstadt immerhin gebührend illuminiert werden. Dazu gehört, Coronavirus hin oder her, auch die stattliche Tanne (oder Fichte) auf dem Marktplatz. Nach Auskunft von „Bensheim Aktiv“ hat man mehrere Kandidaten im Blick, die nun zeitnah intensiver überprüft werden sollen. Der Sieger des Gehölz-Castings wird dann fachgerecht gefällt, abtransportiert und im Zentrum wieder in die Senkrechte verfrachtet – so wie man es seit 2007 kennt und schätzt. Dass aus dem Aufstellen des grünen Riesens kein Großereignis werden soll (und abhängig von den Verordnungen auch nicht kann), versteht sich in diesen Zeiten fast von selbst.

Eine akzentuierte Beleuchtung, der Baum mit seinem 30 000 LED und Einzelhändler, die hoffen, dass trotz aller Verunsicherung und Einschränkungen die Innenstadt nicht zur Geisterstadt wird und die Kundschaft für den dringend notwendigen Umsatz sorgt: So in etwa dürfte sich Bensheim nach momentanen Erkenntnissen wohl in der Adventszeit präsentieren. Viel (Lichter)-Schein, wenig Sein und damit ein Sinnbild für die Corona-Krise.

Inwieweit eine Einbindung der Gastronomie mit ihren Außenflächen möglich ist und wie der obere Marktplatz ins Spiel gebracht werden kann, zum Beispiel als Winterdorf, soll je nach Verordnungslage geprüft werden, teilte das Rathaus am Mittwoch auf Nachfrage mit. Ebenso sei – Stand jetzt – ein Kinderkarussell vorstellbar. Die Dynamik der Pandemie lasse es allerdings nicht zu, heute verbindliche Aussagen zu treffen.

Unterm Strich ein Ergebnis, das viele befürchtet, aber auch erwartet hatten. Nachdem in Bensheim 2020 nahezu alle Großveranstaltungen – vom Bürgerfest über die Weinlagenwanderung bis hin zum Winzerfest abgesagt wurden – trifft es nun auch den Weihnachtsmarkt.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.10.2020