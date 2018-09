Auch ein Teddy wird für die Tafel versteigert

Bensheim.Auch dieser Teddy kommt unter den Hammer: Die Bensheimer Tafel veranstaltet am Samstag (22.) von 11 bis 16 Uhr in ihrem Haus an der Rheinstraße einen Flohmarkt samt Versteigerung. Das eingenommene Geld soll mit dazu beitragen, den laufenden Betrieb zu finanzieren. Höhepunkt der Benefizaktion ist eine Versteigerung. Als Auktionator konnte Frank Lehmann gewonnen werden. Der Wirtschaftsjournalist wird ein paar ganz besondere Exponate meistbietend unters Volk bringen.

Im Fundus hat die Tafel unter anderem ein Bild von Siegfried Speckhardt, ein Werk der Handballspielerin Anja Hoekstra, die für die Flames in der Bundesliga am Ball ist, und drei Werke von Erwin Degen. Versteigert werden im Tafel-Neubau an der Rheinstraße außerdem drei hochwertige Teddybären, ein Mikroskop, eine Orgel und der weiße Rabe Schlaumatz aus der Porzellan-Manufaktur Meissen. Interessierte konnten sich jetzt bereits vorab ein Bild von den diversen Objekten machen. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.09.2018