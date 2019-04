Auch Gronau will keine Straßenbeiträge

Gronau.Nach Schwanheim spricht sich jetzt auch Gronau für eine Abschaffung der kommunalen Straßenbeitragssatzung in ihrer aktuellen Form aus.

So wie die Liste „Wir für Schwanheim“ (WfS), die alle Sitze im dortigen Ortsbeirat besetzt, fordert nun auch das Pendant „Unabhängige Wählergemeinschaft Gronau“ (UWG) alternative Finanzierungsmodelle.

„Die hessenweit geführte politische Debatte um eine Abschaffung kommunaler Straßenbeiträge kommt nicht nur anlässlich der aktuellen grundhaften Sanierung der Märkerwaldstraße auch in Gronau in Form intensiver Unmutsbekundungen der Einwohnerschaft zum Ausdruck“, schreibt die UWG in einer Pressemitteilung.

Schon bei zurückliegenden Straßenbaumaßnahmen, zum Beispiel bei der Sanierung der Märkerwaldstraße im Unterdorf, hatten betroffene Immobilieneigentümer gegen die Erhebung der Straßenbeiträge protestiert, heißt es in der Verlautbarung weiter.

Hohe Belastung der Anlieger

Die bautechnisch sehr aufwendige und damit auch kostspielige Erneuerung des Straßenabschnitts ab der Kirche ostwärts verdeutliche nun erneut, welche drastischen finanziellen Auswirkungen sich für betroffene Haushalte durch die derzeitige Straßenbeitragssatzung ergeben können.

Zwar werden – wie berichtet – die Kosten für die Neugestaltung des an die Straße angrenzenden Bachlaufes nicht umgelegt, doch fallen bei der anteilsmäßigen Beteiligung der Anwohner an den reinen Straßenbaukosten immer noch sehr hohe Summen an.

Laut Berechnungen für die genannte Baumaßnahme erwarte ein Großteil der Anlieger in der Märkerwaldstraße Erhebungsbescheide über niedrige bis mittlere fünfstellige Beträge, was nicht nur den in den Bauabschnitten wohnhaften Rentnern und Geringverdienern Sorgen bereite.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft Gronau befürwortet deshalb eine Aufhebung der Straßenbeitragssatzung in ihrer derzeitigen Form und begrüßt daher die angekündigte Prüfung alternativer Finanzierungsmodelle durch die städtischen Gremien. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019