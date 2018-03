Auch im Rathaus viele Ausfälle

Anzeige

Bensheim.In den Arztpraxen der Region herrscht Hochbetrieb, an vielen Arbeitsplätze fehlen die Mitarbeiter. Kurz vor Ende des Winters bricht die Krankheitswelle auch über Bensheim und die Bergstraße herein. In Schulen und Kitas sind deutlich weniger Kinder und Jugendliche am Spielen und Lernen, das Personal wird mancherorts knapp.

Hohe Quote

Auch im Rathaus machen sich die vielen Ausfälle mittlerweile bemerkbar. „Nahezu die Hälfte der Mitarbeiter ist erkrankt, in manchen Teams ist die Quote noch höher. Wir bitten um Verständnis, wenn aufgrund dessen die Erreichbarkeit zurzeit eingeschränkt ist“, teilte die städtische Pressestelle am Mittwoch mit. dr