Auch ohne Lagerfeuer jede Menge Spaß

Bensheim.Auch in diesem Jahr traten wieder 100 Kinder und Jugendliche, begleitet von 30 Betreuern, die Reise ins Zeltlager der KJG Sankt Georg an, welches in diesem Jahr unter dem Motto „Urzeitlager“ stand. Schon fünf Tage vor Beginn des Zeltlagers fuhren 20 Betreuer in den Odenwald, um das Lager aufzubauen und alles für eine spaßige Woche vorzubereiten.

Neben alljährlichen Höhepunkten wie dem Kinderstafettenlauf standen bei tropischen Temperaturen unzählige Wasserschlachten auf der Tagesordnung. Trotz Feuerverbot, aufgrund der Waldbrandgefahr, konnte die Zeltlagerstimmung durch ein vielfältiges Abendprogramm aufrechterhalten werden. Pfarrer Thomas Catta besuchte das Zeltlager, um mit allen einen großen Gottesdienst im Schatten zu feiern.

Eine kulinarische Überraschung erwartete Kinder und Betreuer am Freitagabend. Nach einem fingierten Streik der Küchenmannschaft rückte zur Rettung des Abendessens die Crew der „Hessischen Tabbas“ mit ihrem „Bembelchen“ an, um die Kinder mit Burgern und Pommes zu verwöhnen.

Ein Höhepunkt des diesjährigen Zeltlagers war der Tagesausflug in das Erftalbad in Bürgstadt, der mit einem großen Angebot an Rutschen und Sprungtürmen für Spaß und Action bei Kindern und Betreuern sorgte. Der krönende Abschluss des Tages war die Kinderdisco am Abend des Schwimmbadbesuchs, bei der jeder seine tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen konnte. Dank der Unterstützung des Getränkehändlers vor Ort konnte die Zeltlagerküche im Rahmen der Kinderdisco eiskalte alkoholfreie Cocktails für die Kinder servieren. Nach acht actionreichen Tagen traten alle müde, aber glücklich die Heimreise nach Bensheim an. Für die Betreuermannschaft stand allerdings noch der Abbau der Zelte sowie der Rückbau der umfangreichen Infrastruktur auf dem Plan.

Im Vergleich zu anderen Zeltlagern der Region fährt die KJG Sankt Georg traditionell auf unberührte Wiesen und erstellt die komplette Infrastruktur, angefangen von Wasch- und Duschmöglichkeiten bis hin zur Warmwassererzeugung in der Küche, selbst. Diesen logistischen Aufwand betreibt seit Jahren die Assistentenmannschaft unter Leitung des Materialwarts Rainer. Den Gruppenleitern kam dieses Jahr eine besondere Aufgabe zu: Aufgrund des heißen Wetters mussten sie ohne Singen am Lagerfeuer für gute Stimmung sorgen. Dies gelang durch spontane Aktionen wie zum Beispiel einem Casinoabend. Dank der sechsköpfigen Küchenmannschaft war, trotz des warmen Wetters, auch ein kulinarisch ausgewogenes Essen geboten.

Die KJG Sankt Georg dankt allen Kindern und Betreuern und freut sich schon jetzt auf das Zeltlager 2019, das voraussichtlich vom 1. bis zum 8. August stattfinden wird. Ein baldiges Wiedersehen zwischen Betreuern und Kindern lässt nicht lange auf sich warten: Das Bergsträßer Winzerfest mit seinem großen Umzug steht vor der Tür. Dazu treffen sich alle am Sonntag, 2. September, um 13 Uhr am Kolpinghaus, um gemeinsam wieder die größte Fußgruppe des Winzerfestumzuges zu stellen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018