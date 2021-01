Bensheim. Der Arbeitsplatz, die eigene Gesundheit oder die Beziehung zum Partner: So manches stand und steht in der Krise auf der Kippe. Außergewöhnliche Belastungen fordern Beziehungen in außergewöhnlichem Maße. Das weiß auch die Leiterin der Pro-Familia-Beratungsstelle in Bensheim, Veronika Rosenthal.

Im Interview gibt sie Impulse, wie Paare die Krise konstruktiv nutzen – oder mit

...