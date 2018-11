Auenlandschaft als Ausgleich für Riedwiese

Bensheim.Das geplante Gewerbegebiet an der Riedwiese hat eine weitere Hürde genommen. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte mehrheitlich für die Änderung des Flächennutzungsplans und beschloss den Bebauungsplan für das fünf Hektar große Grundstück hinter dem Luxor-Filmpalast.

So weit, so formal. Allerdings ging den bisherigen Planungen bekanntlich eine monatelange Debatte voraus, die nicht nur kommunalpolitisch, sondern auch öffentlich zwischen Koalition, Verwaltung und einer Bürgerinitiative geführt wurde – Stichwort Bauschuttrecyclinganlage. Die ist nach Ansicht von Rathausspitze und Koalition juristisch vom Tisch und und ohnehin von keinen der Beteiligten mehr gewollt. In der September-Sitzung der Stadtverordneten hatten die Fraktionen ausgiebig über dieses Thema diskutiert.

Standpunkte erneut dargelegt

Bei der jüngsten Zusammenkunft gab es inhaltlich kaum etwas Neues, dafür wurden erneut die Standpunkte und Positionen in der Angelegenheit verdeutlicht. „Wir unterstützen die Entwicklung in diesem Bereich. Die Flächen werden benötigt“, betonte Carmelo Torre für die CDU. Eine Erweiterung der Firma Reckeweg sichere den Standort.

Eine Brecheranlage habe man über den Grundbucheintrag ausgeschlossen. Die MEGB wurde zudem gebeten und aufgefordert, bei der Vermarktung vertraglich sicherzustellen, dass dort keine Brecheranlage errichtet und betrieben wird. „Wir stellen uns nicht gegen den Willen der Anwohner“, so Torre. Eine weitere Absicherung im Bebauungsplan sei juristisch angreifbar. „Das konnten wir nicht mittragen. Der B-Plan muss rechtssicher sein.“

Christiane Lux wies in ihrer Rede darauf hin, dass es ein Vorschlag der SPD gewesen sei, über eine dingliche Sicherung im Grundbuch Fakten zu schaffen. „Wir sind aber nach wie vor überzeugt, dass man auch im Bebauungsplan einen Ausschluss hätte möglich machen können.“ Der Verwaltungsvorlage stimmte die SPD dennoch zu, „weil wir davon ausgehen, dass dort niemand eine Bauschuttrecyclinganlage mehr bauen will“, meinte Lux. Gegen einen Umzug der Fehlheimer Firma Blechschmitt hätte man unter dieser Prämisse keine Einwände. „Es wäre sinnvoll, wenn das Unternehmen Fehlheim verlässt.“

„Keine Begeisterung“

Auch Thomas Götz (GLB) sieht an der Riedwiese eine bessere Verkehrsanbindung für Blechschmitt als im Stadtteil. Dennoch löse die Ausweisung eines Gewerbegebiets an dieser Stelle bei der GLB keine große Begeisterung aus. „Grund und Boden ist ein wertvolles, nicht vermehrbares Gut. Jeder Hektar, der verloren geht, tut weh“, konstatierte Götz. Deshalb werde man alles dafür tun, dass Ausgleichsmaßnahmen über dem gesetzlichen Maß vorgenommen werden.

Passend dazu hat der Magistrat beschlossen, ein 2,1 Hektar großes Gelände aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen und für den Naturschutz zur Verfügung zu stellen. Das Grundstück liegt laut Götz auf Schwanheimer Gemarkung in einem Bereich, der in Verbindung mit Winkelbach und Lindenbruchgraben zu einer Art Auenlandschaft werden soll. „Aus ökologischer Sicht ist damit eine erhebliche Aufwertung verbunden“, betonte der Vorsitzende des Bauausschusses. Der Verlust für die Landwirtschaft halte sich in Grenzen.

Das Vorhaben soll zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Kompensationsmaßnahmen erfolgen, die über das Ökopunktesystem abgerechnet werden.

Von Grund und Boden als wertvollem Gut sprach auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Rolf Kahnt. Es sei gut gewesen, dass es in der Bevölkerung Druck gegen die Brecheranlage gegeben habe. Dem habe sich die Koalition nicht widersetzen können.

Norbert Koller (BfB) bemerkte, dass sich die Anwohner zurecht gegen eine Brecheranlage ausgesprochen hätten. Zu dieser Erkenntnis sei die Fraktion auch nach der Besichtigung einer solchen Anlage am Weidenring gekommen. Nun habe man eine verträgliche Lösung gefunden.

Verkehrsbelastung moniert

Holgert Steinert (FDP) erinnerte daran, dass eine BI notwendig gewesen sei, um die Bauschuttrecyclinganlage zu verhindern. Die Koalition hätte dann nach Wochen erst darauf reagiert. Er habe bis heute aber nicht verstanden, warum eine doppelte Absicherung über den Bebauungsplan nicht gehe. Der Fraktionschef der Liberalen monierte erneut, dass bei einer Ansiedlung die Verkehrsbelastung in den Kreuzungsbereichen B 47/Riedwiese und Berliner Ring zu einem Problem werden könnte.

Wenig begeistert äußerte sich Rolf Tiemann für die Freien Wähler. „Die soeben gehörten Lobhudeleien der drei Koalitionsparteien über ihr Engagement im Sinne der Bürger und Anlieger empfinde ich als heuchlerisch.“ Die Abkürzung BfB lasse sich in diesem Zusammenhang übersetzen mit „bad for Bensheim“.

Nach wie vor seien auf dem Gelände erdverarbeitende, Staub produzierende Betriebe in der Nachbarschaft eines Pharmaherstellers zulässig. Dass entgegen des Votums des Ortsbeirats West die Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplans erfolgen soll, „finden wir sehr bedenklich und beleuchtet, welch geringe Wertschätzung der Arbeit der Ortsbeiräte entgegengebracht wird“, so Tiemann. Eine Aussage, für die es Applaus von den Publikumsplätzen gab.

Kopfschütteln bei der CDU

Bei CDU-Fraktionschef Markus Woißyk löste die Debatte allerdings eher Kopfschütteln aus. „Hört man nicht auf eine BI, ist man politisch ignorant. Setzt man hingegen die Forderungen um, ist es auch nicht gut.“

Auf das Abstimmungsergebnis hatten die verbalen Scharmützel keinen Einfluss. FDP, FWG und Ulrike Vogt-Saggau (BfB) lehnten ab, alle anderen Fraktionen stimmten dafür.

