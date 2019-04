Auerbach vor 80 Jahren „zwangseingemeindet“

Auerbach.Achtzig Jahre ist es heute auf den Tag genau her, dass Auerbach in Bensheim „zwangseingemeindet“ wurde. Viele Jahre hinterließ dieses Ereignis tiefe Wunden in der Bürgerschaft, rief große Empörung hervor und animierte zum Protest und zum Kampf gegen die „Entscheidung der Obrigkeit“.

Heute erinnert sich in Bensheims größtem Stadtteil und einzigen Luftkurort an der Bergstraße kaum jemand an das Datum der „Zwangseingemeindung“ – bis auf die älteren Bürger natürlich und die Heimatforscher. Und doch ist das ausgeprägte Selbstbewusstsein der Auerbacher bei öffentlichen Anlässen immer wieder Grund für gegenseitige Frotzeleien und versteckte Anspielungen. In der Historie von Auerbach spielt eben jener 1. April 1939 eine wesentliche Rolle. Exakt an diesem Tag wurde die selbstständige Kommune ein Stadtteil von Bensheim. Nicht freiwillig, wohlgemerkt.

Gegen „Bensheim 3“ geklagt

Am 31. März endete die Selbständigkeit von Auerbach in Hessen, wie es bis dato auf den amtlichen Stempeln, dem Poststempel und Anzeigen zu lesen war. Fortan hieß die korrekte postalische Adresse Bensheim-Auerbach.

Vor cirka 35 Jahren zog der örtliche Kur- und Verkehrsverein vor das Verwaltungsgericht und reichte dort eine Klage gegen die generelle Bezeichnung „Bensheim 3“ ein.

Im Gegenteil zu den Orten Schönberg und Zell, die sich nach diversen Vorgesprächen zu einer Eingliederung nach Bensheim bekannten, pochten die Auerbacher immer auf ihre Eigenständigkeit. Vergebens!

Schon 1936 waren entsprechende Gerüchte über die Eingemeindung im Umlauf. Es war auch für Auerbach eine unrühmliche Zeit: Die NSDAP stieß bei der Mehrheit der Einwohner auf große Sympathie. „Ein sehr hoher Anteil der Auerbacher wählte diese Partei“, erinnerte der ehemalige Ortvorsteher Karl-Wilfried Hamel bei der Einweihung der Blickensdörfer Anlage an die dunkle Epoche. Trotzdem lehnte der Gemeinderat 1938 die von Georg Brückmann und der Ortsgruppenleitung forcierte Eingemeindung ab. Geholfen hat es nichts.

Als am 1. Oktober 1938 die Kreise Bensheim und Heppenheim vereinigt und der Amtssitz nach Heppenheim gelegt wurde, folgte am 22. Februar 1939 ein Erlass des Reichsstatthalters in Hessen, ein Groß-Bensheim zu schaffen. Auerbach, Schönberg und Zell waren ab sofort keine selbstständige Kommunen mehr. Zum 1. April 1939 trat der Erlass in Kraft.

Die Auerbacher aber gaben so schnell nicht auf. Bereits am 3. September 1945 wurde von Altbürgermeister Wilhelm Blickensdörfer eine Denkschrift für die Ausgemeindung gefertigt, die von 31 Auerbacher Bürgern unterschrieben und dem Landrat übergeben wurde.

Einen weiteren Vorstoß unternahm Auerbach am 8. Februar 1946. Sogar eine Kommission wurde gebildet, die eine „Sammelliste zur Aufbringung der Unkosten für die Ausgemeindung“ erstellte. Auch eine Eingabe an den Hessischen Landtag brachte den Auerbachern ihre Selbständigkeit nicht zurück.

In einer öffentlichen Bürgerversammlung wurden 1500 Unterschriften gesammelt und 1948 ein erneuter Ausgemeindungsantrag an den Regierungspräsidenten in Darmstadt gestellt. Bei einer Befragung sprachen sich von 3570 Wahlberechtigten laut Wählerliste 2892 Personen für die Ausgemeindung aus.

Der 2013 vom Kur- und Verkehrsverein initiierte und vom Vorsitzenden Karl-Wilfried Hamel eingeweihte Tempel an der Blickensdörfer-Anlage in Auerbach erinnert heute an die Selbstständigkeit. Ihren Namen hat sie von Wilhelm Blickensdörfer, dem ehemaligen Bürgermeister von Auerbach, der nach zwölfjähriger Amtszeit von der NSDAP aus dem Amt gedrängt wurde.

