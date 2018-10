Auerbacher Kerb bei strahlendem Sonnenschein eröffnet

Auerbach.Der Schirm des Schirmherrn konnte am Samstag geschlossen bleiben. Nach dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche, den Diakon Heinz Lenhart, Prädikant Karlfried Eyermann und Lektorin Stefanie Kolb, die scheidende Kerwekönigin, hielten, ging es unter dem musikalischen Geleit des Spielmannszugs der Feuerwehr ins Bürgerhaus Kronepark. Dort warteten schon zahlreiche Gäste, die sich vom Musikverein Auerbach einstimmen ließen, auf den bunt geschmückten Kerwekranz. Kerwekönig ist Ortsvorsteher Robert Schlappner (r,), Kerweparrer Stadtverordnete Petra Jackstein, Mundschenk ist Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert und Schirmherr Bürgermeister Rolf Richter. Ausführliche Berichterstattung über Kerweumzug und Kerweredd in der morgigen Ausgabe des BA. df/

