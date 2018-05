Anzeige

Auerbach.Ihren Konfirmanden-Abendmahlgottesdienst in der Auerbacher Bergkirche hatte die Gruppe von Pfarrerin Inga von Gehren bereits am Samstag, am Sonntag war dann der feierliche Höhepunkt mit der Konfirmation. Nach dem obligatorischen Gruppenbild im Pfarrzentrum zogen die Jugendlichen bei schönstem Sonnenschein mit ihrer Pfarrerin und Mitgliedern des Kirchenvorstandes unter Glockengeläut durch die Bachgasse über den Kirchweg zur Bergkirche. Folgende Jugendliche wurden konfirmiert: Isabell Alboth, Kristina Giere, Friederike Keller, Lea Riemann, Jona Dallafina, Moritz Engelmann, Oliver Gülzow, Marc Ruhl, Marcel Schopp, Thorben Schult und Joscha Sieberth. tn/Bild: Neu