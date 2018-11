Auerbach.Der Kur- und Verkehrsverein lädt für Samstag, 17. und Sonntag, 18. November, zur 28. Auerbacher Kunstausstellung (AKA) ins Bürgerhaus Kronepark ein. 19 Künstlerinnen und Künstler zeigten dort ihr Bilder und Objekte. Es sind Eva Bechtold, Hans Borchert, Anna Maria Brocke Bodemann, Birgit Freisleben, Gert Frey-Kinzinger, Jutta Geist, Tina Gessinger, Nancy Haag, Hans-Martin Heinemeyer, Peter Hermans, Kai Kleinert, Diana Koob, Sylvia Markgraf, Berthold Mäurer, Gabriele Mundt, Brunhilde Thybusch, Rosa-Maria Von der Heyde, Yetkin Songür und Thekla Kraft.

Ein Novum ist die Präsentation und Prämiierung von Bildern, die Auerbacher Schüler auf Initiative des Vereins zum Motto „Malt Euer Bild von Auerbach“ gefertigt haben. Der Wettbewerb war in zwei Altersstufen bis zum zehnten Lebensjahr und vom zehnten bis zum 15. Lebensjahr unterteilt. Zur Freude der Initiatoren wurden sechzig Kunstwerke abgegeben, die im Kronepark zu sehen sein werden.

Die von einer Jury ermittelten Gewinner werden nach der offiziellen Ausstellungseröffnung am Samstag, 16 Uhr, ausgezeichnet. Sämtliche Nachwuchskünstler und deren Eltern sind dazu eingeladen. Die Ausstellung ist am Samstag (17.) von 16 bis 18 Uhr, am Sonntag (18.) von 11 bis 18 Uhr geöffnet. gs

