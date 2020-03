Auerbacher Schützen feiern

Auerbach.In diesem Jahr feiert die Privilegierte Schützengesellschaft Auerbach 1570 ihr 450-jähriges Bestehen. Der Festakt wird am Samstag, 29. August, im Alleehotel Europa in Bensheim stattfinden. Er beginnt um 18 Uhr mit einem Sektempfang und dem traditionellen Anschießen der Bürgerwehr Bensheim vor dem Hotel. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden und den Grußworten der Ehrengäste führt ein kurzweiliger Vortrag in die Vereinsgeschichte ein. Es folgen die Ehrungen von Mitgliedern für besondere Leistungen. Um 19.45 Uhr öffnet das Büfett. Danach klingt der Festakt beim gemeinsamen Essen und gemütlichen Beisammensein aus. Der Abend wird musikalisch begleitet von der Guggefetzband Roabdigalle aus Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.03.2020