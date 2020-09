Auerbach.Nach dem erfolgreichen Hofkonzert im August gibt es am zweiten Oktober-Wochenende wieder einen Grund zu feiern. Die „Auerbacher Schuppen-Kerb“ ist zwar keine Kerb im klassischen Sinn, vieles aber erinnert an die traditionsreichste Veranstaltung im Ort. Wie der Name schon vermuten lässt, ist der zentrale Schauplatz dieses Mal nicht der Festplatz rund um das Bürgerhaus im Kronepark, sondern der Kerweschuppen auf dem Vereinsgelände.

Unter welchen Bedingungen kann eine Veranstaltung auch in Zeiten der Pandemie durchgeführt werden? Die Abteilung Auerbacher Kerb des Kur- und Verkehrsvereins unter der Leitung von Fritz Becker hat sich zahlreiche Gedanken gemacht. Die Grundlage bildete der „Testlauf“ von vor einigen Wochen. Mit einem ausgeklügelten Abstands- und Hygienekonzept und viel Einsatz hatten die Mitglieder der Abteilung bereits das Hofkonzert organisiert und durchgeführt.

Das bunte Programm erstreckt sich über zwei Tage. Nach dem Gottesdienst am Samstag, 10. Oktober, um 15.30 Uhr mit kleiner Eröffnung im Hof des Kerweschuppens und der anschließenden, vorgeschriebenen Reinigung des Geländes geht es um 18.30 Uhr an gleicher Stelle mit einer Musikveranstaltung weiter. Gemäß den Vorgaben ist diese bis 21.30 Uhr begrenzt. Spätestens um 22 Uhr werden die Türen geschlossen.

Am Sonntag, 11. Oktober, findet ab 11 Uhr ein kleiner Festzug durch die Straßen Auerbachs statt. Mit einem Motivwagen und einem Begleitfahrzeug entsteht zumindest etwas Umzugsatmosphäre und die Bevölkerung kann mit dem nötigen Abstand zuschauen und trotzdem „Kerweluft“ schnuppern.

Tickets im Vorverkauf

Weiter geht es dann um 12 Uhr auf dem Vereinsgelände mit der Kerweredd und musikalischer Unterhaltung. Da die Amtszeit von Schirmherr, Kerweparre, Mundschenk und Kerwekönigin um ein Jahr verlängert wurde, werden auch hier bekannte Gesichter zu sehen sein.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf zu haben, Restkarten gibt es an der Tageskasse. Wer für beide Veranstaltungstage Karten erwirbt, erhält eine Vergünstigung. Insgesamt stehen auf dem Gelände 00 Plätze zur Verfügung. Um vor möglichen Wettereinflüssen geschützt zu sein, wird der Hof überdacht.

Die zahlreichen Maßnahmen, die beim Hofkonzert schon sehr gut funktioniert hatten, werden gezielt weiter optimiert. So sind zum Beispiel für die einzelnen Sitzgruppen Hinweisschilder geplant, die angeben, wie viele Personen sich dort aufhalten können. Besuche sind dadurch auch zwischen den Bereichen möglich, selbstverständlich unter Einhaltung der Mindestabstände.

Die Abteilung Auerbacher Kerb“ wünscht sich an beiden Tagen viele Besucher und will wie immer alles geben, um eine gelungene Veranstaltung für Auerbach und seine Gäste auf die Beine zu stellen. Auch wenn die Bedingungen in diesem Jahr ganz besonders sind.

Der Kur- und Verkehrsverein ist einer der ältesten Vereine des Luftkurorts. Mit seinen Abteilungen Auerbacher Kerb und Gruppe Kunst im Fürstenlager ist er wie alle anderen Vereine stark von der Pandemie betroffen. In diesem Jahr mussten sämtliche Kurkonzerte abgesagt werden. Der Damenbau im Fürstenlager blieb geschlossen, die Kunstausstellungen fielen aus. Dennoch blicken die Verantwortlichen positiv in die Zukunft. Der Verein will weiterhin Kunst, Kultur und Brauchtum fördern sowie zur Verschönerung des Luftkurorts beitragen.

Wer Lust und Zeit hat, den Kur- und Verkehrsverein mit seinen Abteilungen zu unterstützen, ist willkommen. Vorsitzender Ralf Currle freut sich mit seinen Mitstreitern über jegliches Engagement, egal auf welche Art und Weise. Gerade in Zeiten, in denen die Gesellschaft enger zusammenrücken müsse, wäre dies ein schönes Signal, so Ralf Currle abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.09.2020