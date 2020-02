Auerbacher Senioren feiern Fastnacht

Auerbach.Zu einem närrischen Nachmittag mit Kräppel und Kaffee trafen sich die Senioren der Katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Auerbach. Das Vorbereitungsteam, in bunter Kopfbedeckung und bestens gelaunt, konnte neben 30 Gästen auch Kaplan Joseph begrüßen, der ein farbenprächtiges Gewand aus seiner Heimat Indien trug.

Traditionell gab es Glückwünsche für die Jubilare, ehe die Aktiven ein buntes Programm vorführen. So erzählte Heidi Miltenberger von einem Kater, der Essen auf Rädern bekommt, Helga Kubasta und Gaby Kutzner erschienen als Pfarrer und Nonne, die eine Bergwanderung unternahmen.

Frau Schader erinnerte sich an die Fastnacht auf dem Griesel und die Golden Girls der Frauenfastnacht trugen ein buntes Potpourri über die schönen Seiten des Rentnerdaseins vor. Bei einem Gläschen Wein und netter Unterhaltung klang der Nachmittag aus. Am 12. März führt Pfarrerin Schmitt in den Frühling auf Sizilien ein. gs/Bild: Kirche

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020