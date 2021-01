Auerbacher Themen bei BfB

Auerbach.Zu ihrer nächsten Telefonkonferenz trifft sich die BfB-Fraktion am Montag, 18. Januar, um 18 Uhr. Der Schwerpunkt an diesem Abend liegt bei Themen aus dem Stadtteil Auerbach, schreibt die BfB.

In der Ankündigung heißt es: „Für uns ist es wichtig, dass die Auerbacher Einkaufsmeile auf der Darmstädter Straße lebendig bleibt. In das Bensheimer Stadtmarketing muss Auerbach gut eingebunden werden.“ Der Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzflächen zwischen Auerbach, Fehlheim und Zwingenberg sei ein weiteres wichtiges Anliegen der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB). Diese Gebiete seien für die Naherholung von großer Bedeutung. „Spaziergänger, Radfahrer und Sportler nutzen diesen Bereich als wichtigen Ausgleich für das Berufsleben und für die eigene Gesundheit“, so Stadtverordnete Barbara Ottofrickenstein-Ripper.

Umzug der Firma Sanner

Die BfB hat der Umsiedlung der Firma Sanner in den Stubenwald zugestimmt. Dadurch werde eine belastende Verkehrssituation in Auerbach deutlich gemindert und gleichzeitig Wohnraum geschaffen, darunter mindestens 25 Prozent Sozialwohnungen, heißt es. „Für die drei Hektar Erweiterung von Stubenwald II werden im Regionalplan drei Hektar als Siedlungsfläche in Zell und in Fehlheim-Süd-Ost abgeplant. Als BfB werden wir darauf achten, dass Dachbegrünung, Photovoltaik-Anlagen, Fassadenbegrünung etc. im Bebauungsplan festgeschrieben werden. Innovative Energie und Infrastruktur-Konzepte sind hier gefragt. Das wird ein wichtiges Projekt für Auerbach, das uns die nächste Wahlperiode begleiten wird“, stellt Stadtrat Andreas Born fest.

Die BfB setzte sich für die Erstellung eines Grünflächenkonzeptes für das Areal ein. Schottergärten dürften dort nicht entstehen. Die Kosten für Wohnfolgeeinrichtungen wie Kitas und Änderungen im Verkehrsbereich müssten von Sanner mitgetragen werden, meit Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.01.2021